ATTENTAT À LA PUDEUR ET HARCÈLEMENT SEXUEL : Un faux chauffeur de Yango intercepté par la Sr

Arrêté par la Section de recherches (Sr) de Dakar, C.Seck (49 ans), marié à une épouse et père de six enfants, a été déféré au parquet ce lundi pour attentat à la pudeur et harcèlement sexuel.

Les faits en cause ont eu lieu le 3 novembre quand l’étudiante S.S.S (20 ans), qui se rendait à l’université, a commandé un taxi Yango. Bizarrement, quand elle est sortie de son domicile familial sis aux Mamelles, un chauffeur s’est présenté à S.S.S pour confirmer si c’est bien elle l’auteure de la commande. Ne se doutant de rien, S.S.S a répondu par l’affirmative avant de monter à bord du véhicule.

Quelques minutes après, en plein trajet, le chauffeur a sorti son sexe pour…uriner dans une bouteille d’eau vide avant de lui demander de le

caresser ou simplement de regarder. S.S.S, qui a gardé son sang‐froid, a filmé discrètement la scène jusqu’à arriver à destination. Là, elle a

constaté que l’historique de son application Yango avait curieusement disparu de son téléphone.

Saisie d’une plainte, la Sr a «fouillé» dans les vidéos surveillance se trouvant aux Mamelles d’où le conducteur a pris départ. Rapidement, le véhicule, appartenant à une société où C.Seck est chauffeur, a été identifié. L’arrestation du mis en cause n’était plus qu’un jeu d’enfants pour les gendarmes. Face aux multiples éléments glanés par les gendarmes, C. Seck est passé aux aveux. Prié de s’expliquer sur les raisons de son acte, il a tout simplement affirmé : « J’étais possédé par un esprit».