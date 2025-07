Attaque jihadiste à 2 km du Sénégal : «Il ne faut pas s’affoler, mais être...»

Mardi dernier, des jihadistes présumés ont mené des attaques coordonnées à Niono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Gogui, Kayes et Diboli, des localités du Mali. D’après un communiqué, l’État-major général des armées (EMGA) malien, repris par Le Quotidien, informe que les assaillants ont visé des postes de police et de douane et mis le feu à des véhicules et motos. S’il juge cette offensive aux frontières du Sénégal préoccupante, l’ancien Chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général Mamadou Mansour Seck, dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur, temporise : «Il ne faut pas s’affoler, mais en alerte permanente».

Diboli, l’une des zones attaquées, se situe à 2 kilomètres de Kidira, au Sénégal. Bakary Samb de Timbuktu Institute avait alerté que les jihadistes étaient à nos portes. Le général Seck, lui-même, avait dit la même chose. Mais l’ancien CEMGA invite à la vigilance sans verser dans la panique. «Je crois que c’est la position du Sénégal et je fais confiance à nos forces de défense et de sécurité», rassure-t-il.

Cependant, embraye le militaire en retraite, «il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il ne faut pas attendre». «Dans les pays du Sahel, le Sénégal est un défi particulier parce qu’ils ont tous sombré plus ou moins, justifie Mansour Seck. Il y a les trois pays qui ont quitté la CEDEAO (Mali, Burkina et Niger), il y a le nord des pays qui sont sur le Golfe de Guinée, comme le Bénin et autres. Ces jihadistes sont des gens qui cherchent à aller vers le Golfe de Guinée, et ça nous le savons depuis longtemps et des mesures sont prises en conséquence.»