Le bilan de l’attaque de Moulomp s’est alourdi. Désormais, on parle de 3 morts, un blessé et une panique générale qui replonge les populations dans le souvenir des années les plus sombres des tueries inter MFDC.

Au moment où ces lignes sont écrites, ce sont désormais 3 morts qui ont été enregistrés dans cette attaque ciblée, perpétrée par des éléments armés circulant à bord de motos. Après Abdou Elinkine Diatta, qui est une cible de choix pour Salif Sadio et pour presque l’ensemble des combattants du MFDC – qui voient en lui un renégat à la solde de l’Etat du Sénégal-, c’est le nommé Vieux Bakary Diatta qui a succombé à ses blessures, à 10 heures et quinze minutes au centre de santé de Thionk Essyl. Comme l’ont constaté des sources de Kewoulo.

« Les corps sont actuellement à la brigade de gendarmerie de Thionk Essyl, en attendant leur évacuation vers Ziguinchor pour l’autopsie », a confié une des sources locales de Kewoulo. Aussi, une source hospitalière, contactée à Ziguinchor, a fait savoir que « l‘un des blessés est décédé en cours de prise en charge médicale. » Si cette affirmation se confirmait, on en est désormais à 3 morts.

Et cette même source renseigne que « le dernier blessé est un étudiant. Il a été atteint au pied et ses jours ne sont en danger. » Contactés par Kewoulo, nos principaux sources proches du MFDC ne sont, pour le moment, pas joignables. Une réunion de crise serait actuellement organisée dans le états majors du front sud composés de Compas Diatta, César Atoute Badiate… L’aile nord de Salif Sadio, Alou Kassaine… quant à elle se refuse, tout simplement, à tout commentaire.

Pour rappel, la cérémonie de ce matin devait sceller les jumelages entre les villages de Moulomp -ou Mlomp- de Boulouf et son homonyme du Kassa, en basse Casamance. Et, c’est en invités VIP que Abdou Elinkine Diatta et sa suite sont arrivés dans ce village où la cérémonie était célébrée sur la place publique. Mais, à peine avait-elle démarrée que des individus armés sont arrivés pour décharger le contenu de leurs armes sur leurs cibles. Cette tuerie de Moulomp rappelle de tristes souvenirs aux combattants et sympathisants du mouvement rebelles.

C’est au cours d’une rencontre fraternelle, pareille, que, en 1993, le commandant Salif Sadio avait pris en otage plus de 60 de ses camarades. Et les avait enfermé dans un bunker à son état-major. Aucun de ses chefs militaires dont Léopold Sagna, le chef d’état-major du MFDC, Koubalasso Sambou, le commandant de la discipline, et Faly Dreux Bassène, commandant des missions, n’a échappé à une longue et douloureuse mort.