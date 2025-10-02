Attaque contre Macky Sall: Très mauvaise nouvelle pour Ngoné Saliou Diop

La famille de l’ancien président Macky Sall a décidé de saisir la justice suite aux propos tenus par la chroniqueuse Ngoné Saliou Diop. Une plainte pour injures publiques et propos violents à caractère ethnique a été déposée ce mercredi à la Division spéciale de la cybercriminalité, d’après des informations reprises chez seneweb.

C’est Samba Ndiaye, neveu direct de l’ancien chef de l’État et fils aîné de sa grande sœur, qui a pris l’initiative de déposer cette plainte au nom de la famille proche de Macky Sall. La démarche a été effectuée ce mercredi matin auprès du commissaire Faye, chef de la Division spéciale de la cybercriminalité.

Une plainte pour injures publiques et propos ethniques

Dans sa plainte adressée au commissaire Faye, Samba Ndiaye accuse Ngoné Saliou Diop, chroniqueuse sur la chaîne Sans Limites, d’avoir proféré des insultes et des propos d’une extrême violence à l’encontre de l’ancien président Macky Sall. Selon le plaignant, ces déclarations contiennent également des mots d’une rare insolence envers l’ancien chef de l’État.

“Ces propos d’une insolence plus que grave méritent sanctions”, écrit Samba Ndiaye dans sa correspondance. Il souligne que ces déclarations constituent “une atteinte grave à l’honneur et à la dignité non seulement de ma personne, mais également de toute une communauté”.

Des propos jugés dangereux pour la cohésion sociale

La famille de l’ancien président considère que les propos tenus par la chroniqueuse sont de nature à créer des tensions, à semer la haine et à porter atteinte au vivre-ensemble. “Ces agissements inacceptables à travers des insultes et des provocations diffusées sur les réseaux sociaux ne doivent rester impunis”, insiste le plaignant.