Atelier de Révision du Code Général des Impôts : Un Pas vers une Fiscalité Inclusive au Sénégal

Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement, le Gouvernement du Sénégal a entrepris une réforme ambitieuse de son système fiscal. Pour garantir une approche participative et inclusive, CAJUST et IBP Sénégal ont organisé un atelier. Cet événement a réuni des organisations de la société civile, des associations de femmes et de jeunes, des journalistes, des syndicats et leurs partenaires, dans le but d’élaborer des recommandations pour la révision du Code Général des Impôts (CGI).

La réforme du système fiscal sénégalais vise à moderniser et à rendre plus équitable la collecte des ressources publiques, tout en soutenant les objectifs de développement économique et social du pays. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer la transparence, l’efficacité et l’inclusivité du cadre fiscal, afin de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.

L’atelier a offert une plateforme unique pour permettre aux acteurs non étatiques de contribuer activement à ce processus. En mobilisant des voix diverses, CAJUST et IBP Sénégal ont mis l’accent sur l’importance d’une fiscalité qui reflète les réalités et les aspirations de toutes les couches de la société sénégalaise.

L’événement a réuni un large éventail d’acteurs, notamment des organisations de la société civile, des groupes de défense des droits des femmes et des jeunes, ainsi que des représentants syndicaux et des médias. Cette diversité a permis des discussions riches et des propositions concrètes, reflétant les préoccupations et les priorités des différentes composantes de la société.

Le soutien technique des experts fiscaux sénégalais du laboratoire d’intelligence LEX CAVIAR a été un atout majeur. Leur expertise a permis d’éclairer les débats et de structurer les recommandations, garantissant ainsi des contributions pertinentes et adaptées au contexte sénégalais.

Cet atelier marque une étape importante dans l’engagement des citoyens dans les processus de gouvernance fiscale. En impliquant activement la société civile, le Gouvernement du Sénégal, à travers cette initiative, envoie un signal fort en faveur d’une gouvernance participative. Les recommandations issues de cette rencontre seront transmises aux autorités compétentes pour enrichir le projet de révision du CGI, avec l’espoir de bâtir un système fiscal plus juste et efficace.