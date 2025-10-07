Assurance maladie: L’inclusion des Travailleurs Informels, un “Impératif de Justice Sociale “pour le Sénégal

Le Sénégal a marqué un pas décisif vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) avec la validation politique de la Stratégie nationale de développement de mécanismes d’adhésion systématique des travailleurs de l’économie informelle à l’assurance maladie universelle. Présidant la cérémonie, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a martelé que l’intégration systématique de cette frange de la population constituait un “impératif de justice sociale, de dignité humaine et de cohésion nationale”.

​Par cette initiative, le gouvernement sénégalais réaffirme son engagement à garantir l’accès de tous à une couverture santé, un enjeu d’autant plus crucial que la prise en charge des travailleurs du secteur informel dans les dispositifs de protection sociale, notamment l’assurance maladie, est actuellement “quasi inexistante”, selon la ministre. Cette situation expose une partie importante de la population à une vulnérabilité accrue face aux risques liés à la santé.

​Soutenue techniquement et financièrement par la Banque mondiale et le Bureau international du Travail (BIT), et élaborée avec la participation de seize ministères, cette stratégie cible onze secteurs d’activités clés, dont l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat. Elle prévoit notamment l’élaboration d’une typologie de mécanismes variés allant de l’accès au financement et aux services d’accompagnement, aux obligations fiscales, en passant par l’utilisation des plateformes numériques et l’accès aux matières premières.

​La ministre a souligné la nécessité d’une mobilisation “déterminante” de tous les acteurs publics, privés, communautaires, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour opérationnaliser ces mécanismes, lever les obstacles structurels à l’adhésion et instaurer une véritable culture de la prévoyance et de la solidarité.​Le représentant des organisations d’employeurs, Boubacar Bop, a salué une politique essentielle, voyant dans ces mécanismes la garantie d’une solidarité intersectorielle assurant la durabilité du fonds pour la CSU. Pour en assurer le succès, M. Bop a invité les autorités à respecter quatre principes fondamentaux : la transparence dans les prélèvements, la qualité des prestations, un accès facile sur tout le territoire national, et l’accompagnement et la sensibilisation des acteurs.