Les habitants de Yeumbeul ( banlieue dakaroise) et Zac Mbao peuvent enfin souffler. Une opération conjointe des forces de police de Mbour et de Touba a permis l’arrestation de deux malfaiteurs notoires, M. Diouf, mécanicien, et I. Diatta, tailleur. Ces individus étaient spécialisés dans le vol de véhicules de leurs voisins qu’ils revendaient frauduleusement.