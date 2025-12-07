Assemblée Nationale : renaissance d’une institution centrale pour la République (Par Ababacar Ngom)

Depuis le début de la Xve législature, l’Assemblée nationale du Sénégal se distingue par une série d’initiatives qui contrastent avec son rôle traditionnel, longtemps perçu comme limité à la seule production législative. Les médiations menées par son Président, Malick Ndiaye, lors de crises sociales sensibles, grève prolongée des greffiers paralysant le service public de la justice, mobilisation nationale des étudiants spécialisés en médecine, tensions récentes dans les universités autour de la question des bourses, témoignent d’une mutation institutionnelle majeure.

Alors que les crises sociales s’enlisaient pour certaines, le Président de l’Assemblée nationale a, à chaque fois, adopté une posture nouvelle: celle d’un facilitateur, ni substitut à l’Exécutif, ni médiateur politique au sens classique, mais une autorité institutionnelle légitime, utilisant le prestige de l’Institution parlementaire pour créer un espace de confiance, rapprocher les positions et permettre aux ministères compétents d’aboutir à des solutions durables. Cette méthode tranche avec les pratiques habituelles de notre culture politique et institutionnelle.

Pendant des décennies, notre pays a connu une coexistence particulière : à côté de l’Assemblée nationale, constitutionnellement définie comme l’Assemblée représentative de la Nation, d’autres institutions revendiquaient également une forme de représentation : le Sénat et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, censés représenter les territoires ; le Conseil économique, social et environnemental, représentant les forces socio-professionnelles entre autres ; sans oublier la multiplication des dialogues nationaux, des succédanés de la représentation où se discutaient les grandes orientations politiques ou sociales, tandis que l’Assemblée nationale, à la fin du processus, se limitait souvent à valider, par le vote de lois, les conclusions, sans débat ni amendements.

Cette dispersion de la représentation traduisait une réalité: l’Assemblée nationale n’exerçait pas pleinement son leadership, faute de moyens, d’ambition institutionnelle ou de positionnement politique affirmé. L’arrivée de la XVe Législature et surtout l’élection de Malick Ndiaye à la tête de l’Institution parlementaire ont ouvert une période nouvelle.

Ce que révèlent les médiations récentes, ce n’est pas seulement un style personnel. C’est le signe d’une mutation profonde de la place de l’Assemblée nationale dans notre architecture institutionnelle. Le Président Malick Ndiaye redonne ainsi à l’Assemblée nationale une présence constructive au cœur des tensions sociales. Le Parlement redevient un lieu d’écoute, de régulation et de confiance.

Pour la première fois dans notre histoire parlementaire, une délégation étrangère a été invitée par l’Assemblée nationale elle-même, et a conclu, sur son initiative, des accords de coopération avec les plus hautes autorités du pays. Ce geste marque une maturation institutionnelle: l’Assemblée nationale n’est plus spectatrice de l’action extérieure de l’État, il en devient un acteur.

Le dépôt des plans de travail des commissions, la mise en place de missions d’information, des auditions de directeurs généraux, des enquêtes et de l’évaluation des politiques publiques sont autant de mesures qui confortent une législature active, structurée et méthodique.

Une stratégie fondée sur deux piliers: compétence et exemplarité

Pour que cette transformation réussisse, le Président Malick Ndiaye a engagé simultanément deux chantiers essentiels :

Le renforcement de capacités des députés

Il ne s’agit plus seulement d’organiser des sessions de formation symboliques, mais de bâtir un véritable programme d’excellence parlementaire : maîtrise du processus législatif, diplomatie parlementaire, finances publiques, gestion des crises, gouvernance locale, négociation internationale, communication institutionnelle, etc.

La restauration du prestige de l’Assemblée nationale

Par son attitude personnelle, le Président impose une exigence forte d’exemplarité, indispensable pour que l’Institution retrouve sa place dans l’opinion. La représentation nationale ne peut exercer son autorité morale que si elle incarne elle-même rigueur, discipline, transparence et intégrité.

Finalement, les mutations à l’œuvre à l’Assemblée nationale dépassent la seule actualité politique. Elles posent des questions majeures pour les universitaires, politistes, historiens et spécialistes des institutions :

• Comment une institution parlementaire peut-elle redevenir un centre de gravité national après des décennies de marginalisation ?

• Quelles conditions politiques, organisationnelles et humaines ont permis cette réhabilitation ?

• Quel impact sur la démocratie représentative sénégalaise et sur la confiance citoyenne ?

• Assiste-t-on à l’émergence d’un nouveau modèle de parlement africain ?

La XVe législature constitue sans doute un moment charnière dans l’histoire parlementaire de notre pays. Une période où l’Institution se redéfinit, se renforce et se repositionne au cœur de la République.

Le style de leadership du Président Malik Ndiaye, fondé sur la médiation, la légitimité institutionnelle, la diplomatie parlementaire active et la valorisation du travail parlementaire, est entrain d’opérer une transformation profonde.

Il recentre l’Assemblée nationale là où la Constitution la place : au cœur de la représentation de la Nation.

Il appartient désormais aux chercheurs, aux observateurs mais aussi aux citoyens de prendre la mesure de cette évolution et d’en analyser les implications pour la démocratie sénégalaise.

Ababacar Ngom

Écrivain

Auteur des livres

« L’Assemblée nationale du Sénégal : relecture d’une longue pratique de la représentation parlementaire »

Et

« Représenter, Voter, Contrôler : les défis de la communication à l’Assemblée nationale du Sénégal »