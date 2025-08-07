Assemblée nationale : première session extraordinaire convoquée le 18 août

L’Assemblée nationale du Sénégal tiendra, le lundi 18 août 2025 à 10 heures, la première session extraordinaire de l’année. Dans une convocation officielle signée par le président de l’Assemblée, Malick Ndiaye, les députés sont invités à siéger en séance plénière pour procéder à l’ouverture de cette session.

Selon le document, il s’agira exclusivement de lancer les travaux de cette session extraordinaire, dont l’ordre du jour précis n’a pas encore été communiqué publiquement.

Pour rappel, l’Assemblée nationale, actuellement dans sa quinzième législature, dispose de la prérogative de se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, notamment pour examiner des textes jugés urgents ou importants pour la vie nationale.