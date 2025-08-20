Assemblée nationale : L’Union interparlementaire (UIP) met en avant le leadership d’El Malick Ndiaye

L’Union interparlementaire (UIP) a adressé ses félicitations au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour son engagement à renforcer la participation et la représentativité des jeunes au sein des parlements du monde.

Âgé de 43 ans, El Malick Ndiaye est le plus jeune président de l’Assemblée nationale du Sénégal et figure parmi les plus jeunes présidents de parlement au monde.Il a été elu 13ème président de l’assemblée nationale du Sénégal le 02 décembre 2024 lors de l’installation de la 15ème legislature.Seul candidat en lice, il a été élu au perchoir de l’hémicycle par ses pairs députés avec 134 voix pour et 22 contre, 7 députés se sont abstenus parmi les 163 votants.