Assassinat de Saïf al-Islam : le président burkinabè pointe l’Occident

Le Président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, fait partie des premiers dirigeants africains à avoir réagi à l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, présenté comme l’un des plus grands panafricanistes libyens.

Pour le dirigeant burkinabè, cet assassinat trouve son origine en Occident. « L’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi était une mesure visant à garantir que la Libye reste un État fragmenté et obéissant, dont les richesses pétrolières seraient pillées et non exploitées par son peuple », a-t-il déclaré.

Le président burkinabè est allé plus loin en affirmant que « il ne s’agit pas seulement d’une guerre, mais d’une guerre économique », soulignant ainsi, selon lui, les enjeux géopolitiques et économiques qui entourent la situation libyenne.