Raghad Saddam Hussein, fille de l’ancien président irakien Saddam Hussein, a vivement condamné l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, qu’elle qualifie d’« acte terroriste lâche ».

« Je condamne et dénonce le crime d’assassinat de mon frère martyr Saïf al-Islam Kadhafi, qui a été la cible d’un acte terroriste lâche », a-t-elle déclaré dans un message rendu public.

Elle a également adressé ses condoléances à la famille du défunt et au peuple libyen : « J’adresse mes sincères condoléances à ma sœur et compagne Aisha, à mes frères Muhammad, Saadi et Hannibal, à Hajja Safia, au peuple libyen, et à tous les proches et compagnons de notre frère Saïf. Que Dieu ait son âme. »

Cette prise de position s’inscrit dans une solidarité politique et symbolique entre figures et héritiers d’anciens régimes renversés par les forces occidentales. Paradoxalement, depuis la chute des régimes de Saddam et de Kadhafi, leurs pays peinent toujours à retrouver la sécurité et l’unité nationale promis par les dirigeants occidentaux