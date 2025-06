ASER – AEE POWER : Le député Pape Djibril Fall saisit l’Assemblée pour une enquête

Le député Pape Djibril Fall a officiellement déposé une demande de constitution d’une commission d’enquête parlementaire sur le marché d’électrification rurale attribué à l’entreprise AEE POWER par l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER).

S’appuyant sur les dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, l’élu affirme vouloir faire toute la lumière sur ce contrat, dans un souci de transparence et d’information à l’endroit du peuple sénégalais.

Voici l’intégralité du post !

« Conformément à la charte fondamentale du Sénégal en son article 85, alinéa 4 et à l’article 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, j’ai déposé sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale une demande de constitution d’une commission d’enquête parlementaire.

Cette commission d’enquête a pour mission de faire toute la lumière sur le marché d’électrification rurale attribué à AEE POWER par l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER).

Cette initiative a pour objectif de recueillir tous les éléments d’information nécessaires et de soumettre un rapport détaillé, impartial et rigoureux à l’Assemblée Nationale, dans le but unique d’informer le peuple sénégalais sur cette affaire. »