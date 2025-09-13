AS Monaco: Découvrez cette surprenante décision prise contre Krépin Diatta

Malgré une trêve internationale réussie, Krépin Diatta n’a pas été convoqué par l’AS Monaco pour le déplacement à Auxerre, ce samedi (19h05 GMT), lors de la 4ᵉ journée de Ligue 1.

Auteur de deux belles prestations avec les Lions du Sénégal face au Soudan et à la RDC, où il a évolué comme latéral droit, le joueur de 26 ans espérait voir sa situation évoluer en club. Mais, depuis le début de la saison, l’ancien pensionnaire du Club Bruges n’a figuré sur aucune feuille de match de l’ASM.

L’entraîneur Adi Hütter a de nouveau décidé de se passer de ses services. Annoncé dans le viseur de formations turques, Krépin Diatta n’a finalement pas quitté la Principauté, le mercato en Turquie ayant déjà fermé. Son avenir à Monaco apparaît toutefois compromis, malgré son potentiel et sa polyvalence.