Arrestations pour Cybercriminalité à Dakar : Cinq Influenceurs et Politiciens Devant la Justice

Dans un développement marquant de la lutte contre la cybercriminalité au Sénégal, la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) a procédé à l’acheminement de plusieurs personnalités influentes vers le Tribunal de Grande Instance (TGI) hors classe de Dakar. Parmi elles figurent Gaïndé Macky, Serigne Bada Kémane, Pape Mahawa Diouf, Lamignou Darou et Boy Dakar, qui devraient comparaître devant le procureur dans les heures à venir. Cette affaire met en lumière les tensions croissantes autour de la diffusion de fausses nouvelles, de la diffamation et des propos offensants sur les réseaux sociaux, dans un contexte politique sensible.

Selon des sources fiables, la DSC a bouclé ses enquêtes sur des dossiers impliquant ces individus, qualifiés de trois influenceurs et un politicien. Les arrestations interviennent après des plaintes déposées pour divers délits liés à la cybercriminalité. Pape Mahawa Diouf, vice-porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), a été interpellé suite à une plainte de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Dans un communiqué daté du 18 septembre 2025, l’ASER avait annoncé le dépôt de cette plainte, accusant Diouf d’avoir propagé des informations erronées préjudiciables à l’agence.

Serigne Bada Kémane, un TikTokeur populaire, est poursuivi pour des propos offensants à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko. Son arrestation fait suite à une plainte pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation, et il a été déféré au parquet ce mardi. Lamignou Darou et Boy Dakar, tous deux militants du parti Pastef, ont également été interrogés par la DSC dans le cadre de ces enquêtes. Bien que les détails spécifiques sur leurs accusations ne soient pas entièrement publics, des sources indiquent qu’ils sont impliqués dans des affaires similaires de diffusion d’informations contestées sur les plateformes numériques.

Quant à Gaïndé Macky, les informations disponibles suggèrent une implication dans des affaires connexes de cybercriminalité, bien que les détails précis restent à confirmer par les autorités judiciaires. Ces arrestations s’inscrivent dans une vague plus large de convocations et d’interpellations, incluant d’autres figures comme Abasse Fall, soulignant l’intensification des efforts pour réguler les contenus en ligne au Sénégal.

Sur le plan politique, cette affaire met en exergue les clivages entre l’APR et le Pastef, avec des figures des deux camps impliquées.

Les cinq individus vont être présentés au procureur ce jeudi matin, selon les dernières informations. Le parquet décidera ensuite des suites à donner, potentiellement des mises en examen ou des libérations sous conditions. Cette affaire pourrait marquer un précédent dans la régulation des réseaux sociaux au Sénégal, où les influenceurs jouent un rôle croissant dans l’opinion publique.

Restez connectés pour les mises à jour sur cette affaire en évolution. Les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur les détails, mais les développements judiciaires sont attendus dans les prochaines heures.