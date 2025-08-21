Arrestations à Fatick : Trois individus interpellés pour trafic de chanvre indien

Dans le cadre d’une opération de sécurisation menée par le Commissariat Central de Fatick, trois individus ont été arrêtés pour trafic, détention et usage de chanvre indien. Cette intervention, qui a permis la saisie de 25 sachets de drogue, 9 joints et une somme de 3 000 FCFA issue de la vente, met en lumière les efforts continus des forces de l’ordre pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans la région.

Selon les détails fournis par les autorités, l’opération a débuté lorsque les policiers, en patrouille, ont été alertés par une forte odeur de chanvre indien émanant d’une maison située dans le quartier. En se rendant sur place pour vérification, ils ont surpris un premier suspect devant le portail, en train de fumer un joint. Une fouille corporelle immédiate a révélé neuf joints dissimulés dans sa poche. L’individu a affirmé avoir acquis la drogue pour sa consommation personnelle, mais les investigations ont rapidement permis d’identifier et d’interpeller son fournisseur présumé au quartier Darou Salam.

Une perquisition au domicile du fournisseur s’est avérée fructueuse : 25 sachets en plastique contenant du chanvre indien ont été découverts, cachés dans les toilettes. De plus, une somme de 3 000 FCFA, représentant le produit de la vente illicite, a été saisie. Les trois suspects – dont l’identité n’a pas été révélée pour le moment – sont actuellement en garde à vue au Commissariat Central de Fatick, en attendant leur présentation au procureur.

Cette arrestation s’inscrit dans une série d’opérations similaires menées par la police sénégalaise pour démanteler les réseaux de trafic de drogue. Récemment, des interventions comparables ont eu lieu dans d’autres régions, comme à Ziguinchor où trois individus ont été interpellés pour des faits similaires en mai 2025, ou encore à Ndamatou avec six arrestations pour trafic de chanvre indien il y a quelques jours. À Fatick, les autorités soulignent que les recherches se poursuivent afin d’identifier et d’appréhender toute personne impliquée dans ce réseau.

Les forces de l’ordre appellent la population à la vigilance et à la collaboration pour signaler toute activité suspecte liée aux stupéfiants. Cette affaire rappelle les défis persistants posés par le trafic de drogue au Sénégal, où le chanvre indien reste l’une des substances les plus couramment saisies.