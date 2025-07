Arrestation spectaculaire: Voici comment « Kocc Barma » a été cueilli par la police dans un…

C’est un coup de maître à mettre à l’actif de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Selon le journal Libération, les policiers sont désormais convaincus que l’individu actuellement entre leurs mains n’est autre que le fameux « Kocc Barma », activement recherché depuis plusieurs années. Depuis 2018, le site internet connu sous les noms de neporno.com ou babiporno.com fait l’objet d’une enquête approfondie, en raison de sa responsabilité présumée dans la diffusion non autorisée de contenus à caractère intime, mais aussi dans des faits de chantage numérique visant de nombreuses victimes à travers le Sénégal.

À la date du 15 juillet 2025, des centaines de victimes ont été identifiées. Toujours d’après les révélations du journal Libération, les infractions constatées portent gravement atteinte à la vie privée des personnes concernées, provoquant des préjudices psychologiques majeurs. Plusieurs témoignages évoquent des conséquences dramatiques : humiliation publique, sentiment d’insécurité durable, et, dans certains cas, des pensées suicidaires exprimées par les victimes confrontées à la diffusion de leurs images à caractère sexuel.

Les investigations techniques menées par la DSC, croisées avec les renseignements obtenus sur le terrain, ont permis d’identifier un certain El Hadj Babacar Dioum, domicilié à Dakar, comme suspect principal dans cette affaire criminelle d’une ampleur inédite. Toujours selon Libération, l’exploitation des éléments financiers par les enquêteurs a mis en lumière d’importants mouvements de fonds sur ses comptes bancaires, opérés via des systèmes de paiement hautement anonymisés. Cette traçabilité financière, couplée à d’autres indices techniques, a permis de remonter jusqu’à lui.

Sur instruction du procureur, les enquêteurs de la DSC ont localisé la « cible » dans un immeuble hautement sécurisé, situé aux abords du boulevard du Président Habib Bourguiba. L’immeuble était équipé d’un système de vidéosurveillance, d’un gardien et même d’un chien de garde. Pour prévenir toute tentative de destruction de preuves, que ce soit par le suspect lui-même ou par d’éventuels complices opérant à distance, les éléments de la DSC, appuyés par une équipe de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), ont procédé à une descente sur les lieux ce jeudi matin. L’opération s’est déroulée sans incident, et a permis l’interpellation d’El Hadj Babacar Dioum. Selon Libération, les policiers ont immédiatement découvert dans ses appareils plusieurs centaines de vidéos à caractère sexuel impliquant des Sénégalaises, souvent piégées à leur insu. Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits reprochés, tout en niant être Kocc Barma. Problème : des preuves numériques solides le rattachent directement aux sites incriminés. Une affaire explosive, à suivre de très près.