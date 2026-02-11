Arrestation du président de l’Amicale de la FMPO : les étudiants exigent sa libération immédiate

L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) dénonce l’arrestation de son président, Cheikh Atab Sagna. Selon un membre de l’amicale, ce dernier a été interpellé à l’issue de la conférence de presse tenue ce mardi.

Dans un communiqué, l’Amicale exige la libération immédiate de son président ainsi que de tous les autres membres détenus. Elle condamne fermement ce qu’elle qualifie « d’actes de barbarie et d’abus de pouvoir exercés à l’encontre de la jeunesse, avenir de ce pays ».

L’organisation estudiantine réaffirme par ailleurs son attachement à une lutte pacifique, responsable et légitime, tout en exigeant le respect des libertés syndicales et associatives au sein de l’espace universitaire.

Enfin, l’Amicale assure qu’elle ne reculera pas face à l’injustice et qu’elle ne cédera pas à l’intimidation, réitérant sa détermination à poursuivre son combat.