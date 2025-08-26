Arrestation d’un Suspect pour Tentative de Meurtre dans le Secteur Frontalier de Moussala

Les forces de sécurité maliennes ont procédé, le 23 août dernier, à l’interpellation d’un individu recherché pour tentative de meurtre sur son épouse. Cette opération, menée dans le secteur frontalier de Moussala, illustre l’efficacité des renseignements anonymes et la vigilance des agents de la Police aux Frontières (PAF).

Selon les détails fournis par les autorités, l’arrestation a été rendue possible grâce à une information anonyme reçue par les services de sécurité. Les agents de la PAF basés à Kalia, équipés d’une photo du suspect, ont immédiatement lancé une patrouille pédestre dans la zone. Au cours de cette ronde, ils ont repéré un homme correspondant parfaitement à la description fournie : un individu d’une trentaine d’années, originaire de la région, et présentant des signes distinctifs mentionnés dans le signalement.

Interpellé sur place, le suspect a été soumis à un interrogatoire préliminaire. Sans opposer de résistance notable, il a rapidement avoué les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé avoir tenté d’assassiner sa femme lors d’une dispute conjugale survenue à Bantaco, une localité voisine. Les motifs exacts de cette tentative restent pour l’heure non précisés, mais les enquêteurs soupçonnent un contexte de violence domestique, un fléau malheureusement récurrent dans certaines régions rurales du pays.

Après son aveu, l’homme a été transféré sans délai à la brigade de gendarmerie de Mako, où il est actuellement détenu en attente d’une enquête approfondie. Les autorités judiciaires devraient ouvrir une procédure formelle dans les prochains jours, avec une possible mise en examen pour tentative de meurtre, un crime passible de lourdes peines selon le code pénal malien.