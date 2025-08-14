Arrestation d’un célèbre convoyeur de migrants clandestins à Mbour

P. Ndiaye s’est fait connaître en 2021, lorsqu’une pirogue qu’il avait affrétée, chargée de plus d’une centaine de migrants, réussit à atteindre les côtes européennes. Ce succès illégal l’encouragea à poursuivre ses activités.

Mais ses expéditions tournèrent vite au drame. Lors d’une seconde tentative, confiée à un autre capitaine, l’embarcation chavira, provoquant la mort de plusieurs passagers. Confronté à la colère des familles, il prit la fuite avant de réapparaître en 2023, renseigne L’Observateur . Cette année-là, il réunit des dizaines de candidats à l’émigration dans une maison de Mbour, leur extorquant au total près de 310 millions de FCFA, avant de les abandonner le jour du départ. Une plainte collective fut déposée, mais il échappa encore aux autorités.

En 2025, alors qu’il préparait un nouveau départ, 17 migrants ayant chacun versé 500 000 FCFA furent interceptés par les gendarmes. Lui parvint une nouvelle fois à se volatiliser… jusqu’à son arrestation définitive, lundi 11 août.

« Son interpellation a été accueillie avec un grand soulagement à Mbour, surtout parmi les familles des victimes »