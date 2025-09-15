Arrestation de trois voleurs de moto à Parcelles Assainies : une opération policière réussie met fin à un réseau organisé

Les forces de l’ordre du commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab ont frappé un grand coup ce week-end en interpellant trois individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit. L’opération, menée par la Brigade de Recherches (BR), a permis non seulement la saisie d’une moto volée, mais aussi la découverte d’un plan minutieusement orchestré via des échanges sur WhatsApp.

Tout a commencé le vendredi 12 septembre 2025, vers 14 heures. Lors d’une patrouille de routine dans leur secteur, les éléments de la BR ont repéré trois hommes au comportement suspect circulant à bord d’une moto de type Jakarta KTM. À la vue des policiers, les suspects ont abandonné leur véhicule et pris la fuite à pied, déclenchant une course-poursuite haletante dans les rues animées de Parcelles Assainies. Deux d’entre eux ont été appréhendés sur-le-champ, tandis que la moto suspecte a été immédiatement saisie et conduite au commissariat pour expertise.

Interrogés au poste, les deux mis en cause n’ont pu présenter aucun document prouvant la propriété du deux-roues. Pire encore, ils ont osé affirmer en être les légitimes propriétaires, une déclaration qui a rapidement fait long feu. Quelques heures plus tard, un habitant du quartier s’est présenté au commissariat pour porter plainte : sa moto avait été dérobée dans la nuit du 11 au 12 septembre, alors qu’elle était garée en toute sécurité dans la cour de son domicile. Confronté au véhicule saisi, il l’a formellement identifié comme le sien, confirmant ainsi les soupçons des enquêteurs.

L’enquête a pris une tournure décisive grâce à l’exploitation du téléphone portable de l’un des suspects. Sur l’application WhatsApp, les policiers ont exhumé des messages vocaux échangés avec un tiers, décrivant sans ambiguïté un plan pour cibler et voler précisément cette moto. Ces échanges, datés des jours précédant le vol, révèlent une organisation méthodique, où chaque rôle était attribué pour assurer la fuite et la revente potentielle du bien.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le troisième fugitif, qui avait réussi à échapper à la traque initiale, n’a pas eu le temps de savourer sa liberté. Ce lundi 15 septembre, vers 17 heures, une information fiable a conduit la BR jusqu’à la cité SOTRAC de Keur Massar, quartier connu pour ses allées étroites et ses cachettes improvisées. Une descente rapide et ciblée a permis son interpellation sans résistance.

Lors d’un premier interrogatoire, le suspect a craqué et avoué sa pleine implication dans la planification et l’exécution du vol, en compagnie de ses deux complices. Les trois hommes, tous de sexe masculin et originaires de la zone, ont été placés en garde à vue pour permettre une enquête approfondie. Les autorités n’excluent pas d’autres interpellations, notamment celle du mystérieux “tiers” mentionné dans les messages vocaux.

Cette affaire illustre une fois de plus l’efficacité des patrouilles proactives et des outils numériques dans la lutte contre la petite délinquance urbaine à Dakar. Les vols de motos, un fléau récurrent dans les banlieues, font l’objet d’une vigilance accrue de la part des forces de l’ordre, qui appellent la population à la prudence et à la signalement rapide de tout comportement suspect.

L’enquête se poursuit au commissariat de Jaxaay, et des mises à jour seront communiquées dès que possible. En attendant, les habitants de Parcelles Assainies et environs peuvent respirer un peu plus sereinement, sachant que la justice veille.