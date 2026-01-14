L’arrestation de l’activiste Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, survenue le lundi 12 janvier à la place de l’Indépendance lors d’une manifestation de personnes en situation de handicap, a suscité de vives réactions au sein de la société civile.

Deux figures majeures de la défense des Droits de l’homme, Seydi Gassama et Alioune Tine, ont pris la parole pour dénoncer cette interpellation et réclamer sa libération immédiate.

Le directeur exécutif d’Amnesty International/Sénégal, Seydi Gassama, a insisté sur la nécessité de garantir les libertés publiques. « Nous demandons la libération de l’activiste Karim Xrum Xax et le respect du droit de réunion pacifique. La participation à une manifestation pacifique, même non déclarée ou autorisée, ne devrait pas faire l’objet de poursuites judiciaires dans un État démocratique» , s’est-il plaint.

De son côté, le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a dénoncé une atteinte grave aux droits fondamentaux. «Karim Xrum Xax doit être libéré immédiatement et sans condition. Exercer les libertés fondamentales reconnues par la Constitution du Sénégal n’est pas un crime. Au contraire, leur entrave par des arrestations et des détentions arbitraires est autrement plus problématique ».