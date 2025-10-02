Arrestation pour Culture Illicite de Chanvre Indien à Tambacounda : Une Opération Réussie de l’OCRTIS

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une opération fructueuse ce mardi 1er octobre 2025. Un individu a été interpellé pour culture illicite de chanvre indien (cannabis) au sein de son domicile, situé au quartier Plateau de la ville.

Selon les détails fournis par les autorités, les éléments de la brigade ont procédé à une perquisition minutieuse qui a révélé la présence de trois plants de chanvre indien. Ces plantes étaient astucieusement dissimulées au milieu d’une plantation de maïs, rendant leur détection plus ardue. Cette méthode de camouflage est couramment utilisée par les cultivateurs illégaux pour échapper aux contrôles des forces de l’ordre.

L’individu mis en cause, dont l’identité n’a pas encore été révélée publiquement, a été immédiatement placé en garde à vue. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’étendue de l’activité illicite, notamment si elle s’inscrit dans un réseau plus large de production ou de distribution de stupéfiants. Des analyses complémentaires pourraient être menées sur les plants saisis pour évaluer leur maturité et leur potentiel de rendement.

Cette opération s’inscrit dans une série d’actions menées par l’OCRTIS à travers le pays pour endiguer la prolifération du chanvre indien, une substance classée comme stupéfiant au Sénégal et dont la culture, la détention et la commercialisation sont strictement interdites par la loi. Tambacounda, région frontalière et agricole, est particulièrement vulnérable à ce type d’activités en raison de ses vastes étendues cultivables et de sa proximité avec des zones de transit.

Les autorités rappellent que la répression du trafic de drogue reste une priorité nationale, avec des peines pouvant aller jusqu’à plusieurs années de prison pour les infractions liées au cannabis. Cette arrestation pourrait dissuader d’autres potentiels contrevenants et renforcer la vigilance communautaire dans la région.

L’enquête est en cours, et de plus amples informations pourraient être divulguées dans les prochains jours. Les citoyens sont encouragés à signaler toute activité suspecte aux forces de l’ordre pour contribuer à la sécurité publique.