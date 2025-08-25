Arrestation pour attouchements sexuels et pédophilie sur une fillette de 9 ans aux Parcelles Assainies

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, le 23 août 2025, à l’interpellation pour attouchements sexuels et pédophilie sur une fillette de 9 ans.

L’arrestation a eu lieu suite à une dénonciation anonyme. Selon le rapport, la victime, élève d’une école coranique à la mosquée Unité 16 des Parcelles Assainies, s’est rendue chez son maître pour récupérer des photos. Elle y aurait rencontré le suspect, qui l’a frappée et agressée sexuellement.

La victime a confirmé les faits lors de son audition, et un examen gynécologique a été requis. Le suspect a reconnu les faits reprochés et a été placé en garde à vue. L’enquête est en cours.