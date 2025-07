Arrestation à Fatick : un réseau de détournement d’engrais subventionnés démantelé

Le Commissariat central de Fatick a procédé, le vendredi 11 juillet 2025, à l’arrestation de deux individus impliqués dans une affaire de détournement et d’escroquerie sur des deniers publics. Cette opération fait suite à un contrôle routier ayant permis la saisie d’un camion transportant 200 sacs d’engrais subventionnés, détournés pour alimenter un réseau de revente illicite.

Lors d’un contrôle routier effectué par les forces de l’ordre, un camion transportant 200 sacs d’engrais subventionnés a été intercepté. Le convoyeur, incapable de justifier la provenance des sacs, a rapidement attiré l’attention des autorités. Cette saisie a mis en lumière l’existence d’un circuit frauduleux organisé autour de la collecte et de la revente illégale de ces engrais, initialement destinés aux producteurs agricoles à des prix subventionnés.

L’enquête en cours a révélé que les deux suspects, désormais placés en garde à vue, auraient mis en place un système sophistiqué de détournement. Ce réseau opérait selon plusieurs étapes :

Achat par des prête-noms : Les engrais étaient acquis par des intermédiaires agissant sous de fausses identités.

Stockage clandestin : Les sacs étaient entreposés dans des lieux secrets pour éviter les contrôles.

Revente à prix fort : Les engrais, subventionnés à 6 500 FCFA, étaient revendus sur le marché parallèle à 9 500 FCFA, générant ainsi des profits illégaux.

Falsification de documents : Des documents frauduleux étaient utilisés pour masquer l’origine et la destination des produits.

Le Préfet de Fatick a confirmé la falsification des documents et le caractère illégal de cette opération, soulignant la gravité des faits.

Les engrais subventionnés sont strictement réservés aux producteurs agricoles dans le cadre des politiques de soutien à l’agriculture. Leur revente sur le marché parallèle constitue une infraction grave, privant les agriculteurs de ressources essentielles et sapant les efforts de l’État pour promouvoir la sécurité alimentaire. Les deux mis en cause, accusés de détournement et d’escroquerie, sont actuellement en garde à vue, et le Procureur de la République a été informé pour la suite de la procédure judiciaire.

Cette opération du Commissariat central de Fatick s’inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre les détournements de biens publics. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue et encouragent les citoyens à signaler toute activité suspecte liée à la revente illégale de produits subventionnés.

L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler l’ensemble du réseau. En attendant, cette affaire rappelle l’importance de protéger les ressources destinées au développement agricole, un secteur clé pour l’économie sénégalaise.