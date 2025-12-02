Arrestation à Dakar : Trois Individus Interpellés pour Tentative de Fabrication de Faux Billets

La Sûreté urbaine du Commissariat Central de Dakar a annoncé l’interpellation de trois individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de tentative de confection de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger. Cette opération, menée suite à un renseignement opérationnel, met en lumière un trafic potentiel de contrefaçon monétaire d’envergure.

Les faits se sont déroulés à Guédiawaye, une commune de la banlieue dakaroise, où les agents de la Sûreté urbaine ont procédé à l’arrestation des suspects. Selon les détails fournis par les autorités, les trois hommes ont été surpris en flagrant délit dans une chambre où étaient dissimulés des “billets noirs” équivalant à un million de dollars américains (1 000 000 USD), soit environ 650 millions de francs CFA. Une machine à compter les billets a également été découverte sur les lieux, renforçant les soupçons de préparation à une opération de contrefaçon.

Au cours de l’intervention, un véhicule de marque Ford Focus, conduit par l’un des mis en cause, a été saisi par les forces de l’ordre. Ce véhicule pourrait avoir servi au transport des matériels illicites. Interrogés sur place, les suspects ont reconnu sans équivoque les faits qui leur sont reprochés, facilitant ainsi les premières étapes de l’enquête.

Les éléments saisis ,les billets noirs, la machine à compter et le véhicule ont été consignés et placés sous scellés pour les besoins de l’enquête en cours. Les autorités indiquent que des investigations approfondies sont menées afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuels complices. Pour l’heure, les identités des interpellés n’ont pas été révélées, dans le respect des procédures judiciaires.