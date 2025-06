Marché d’armement de 45 milliards : la DIC remonte une piste explosive de pots-de-vin et de blanchiment

L’affaire du marché d’armement de 45,3 milliards de francs CFA, qui avait défrayé la chronique sous le régime de Macky Sall, refait surface. Aujourd’hui, la Division des investigations criminelles (DIC), saisie par le Parquet financier, est chargée de faire toute la lumière sur ce dossier complexe. L’enquête approfondie vise à éclaircir des soupçons de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, révèle Libération.

Un contrat suspect attribué à une société nouvellement créée

Le marché en question avait été attribué en décembre 2021 à Lavie Commercial Brokers-SUARL, une société créée à peine un mois et demi plus tôt, le 16 novembre 2021. Ce contrat, signé avec le ministère de l’Environnement, portait sur la fourniture d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention, ainsi que de matériel logistique, technique, de transmission et de communication, rembobine la même source.

Le journal croit savoir que des irrégularités sont rapidement apparues. Et pour cause, avance celui-ci, le contrat avait été signé au nom de Lavie par David Benzaquen, un ancien employé du marchand d’armes israélien Gaby Peretz. Or, le numéro de téléphone portable figurant dans les documents de création de la société renvoyait à un certain « Mr Aboubacar », identifié comme Aboubacar Hima, dit « Petit Boubé », un courtier nigérien bien connu dans le secteur.

Des millions retirés sans justification

Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), transmis au Parquet, a révélé des flux financiers hautement suspects. Il y est mentionné que « Petit Boubé » avait ouvert deux comptes dans une même banque sénégalaise au nom de ses sociétés Technologie Service International (TSI) et Eurocockpit.

Libération ajoute : « Des virements de 3,09 milliards ont été effectués depuis Lavie et Eurocockpit vers TSI. Ces fonds ont ensuite été ventilés via virements, retraits en espèces massifs et transferts de devises vers l’étranger. »

Parmi les opérations les plus troublantes, détaille le quotidien d’information, la CENTIF pointe des mises à disposition de 85 et 150 millions de F?CFA au profit de D.A. A Jacques et A. Loum le 27 février 2023. Le lendemain, A. Loum a de nouveau retiré 185 millions de F?CFA en espèces. Libération rapporte que « toutes ces opérations n’ont pas été justifiées ».

« ‘Petit Boubé’ aurait également retiré 565,5 millions en chèques à la suite de la signature du contrat. Il a tenté de justifier plusieurs transferts vers l’étranger par l’exécution d’un contrat classé ‘Secret défense’ et des opérations de dédouanement pour le compte du ministère. Cependant, ces explications se sont révélées fausses après vérification», enchaîne Libération.

Des soupçons de pots-de-vin au cœur de l’enquête

Un fait particulièrement troublant, complète Libération, est que « toutes ces opérations suspectes sont intervenues après le versement d’une ‘avance’ de 34 milliards au profit de ‘Petit Boubé’, qui prétendait ‘préfinancer’ le marché ».

Pour la CENTIF, « ce système de retraits en espèces non justifiés et de virements à l’étranger pourrait s’expliquer par le versement de pots-de-vin ». Une hypothèse que la DIC est désormais chargée de confirmer ou d’infirmer.