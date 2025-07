Armée : Le Général Mbaye Cissé victime d’une vaste arnaque impliquant des investisseurs turcs

Une affaire d’usurpation d’identité impliquant le Chef d’état-major général des armées sénégalaises, le Général Mbaye Cissé, a été déjouée à temps grâce à sa propre vigilance. Des escrocs ont utilisé son nom pour abuser des hommes d’affaires turcs autour de contrats militaires fictifs. Le préjudice s’élève à près de 19 millions de francs CFA.

Selon le journal L’Observateur dans son édition du 9 juillet 2025, l’affaire remonte à plusieurs semaines. Un certain Yaya Kane, se faisant passer pour un proche du Général Mbaye Cissé, a abusé de l’identité du haut gradé pour établir des contacts avec des partenaires turcs, notamment la société Radarsan, spécialisée dans les technologies de défense.

Le subterfuge s’appuyait sur une photo prise lors d’un baptême en banlieue dakaroise, où Yaya Kane avait réussi à se faire photographier aux côtés du Général Cissé. Ce cliché a ensuite été instrumentalisé pour simuler une proximité officielle avec l’état-major général des armées. Kane a alors proposé des projets militaires fictifs, appuyés par de faux documents, des échanges truqués sur WhatsApp, des invitations et de prétendus actes de marché.

Des documents falsifiés et des millions envolés

Le journal L’Observateur révèle que le stratagème était bien rodé : les faussaires transmettaient des documents portant de faux cachets des autorités militaires sénégalaises, et échangeaient avec leurs cibles des enregistrements audio, vidéos et captures d’écran de faux courriels.

Au total, la supercherie aurait permis à Yaya Kane et ses complices de soutirer quelque 19 millions de francs CFA aux investisseurs turcs. Cette somme incluait les billets d’avion aller-retour, l’hébergement, la restauration, ainsi que des frais de transport pour des visites à Dakar supposément liées à des réunions au ministère des Forces armées.

La fraude a été éventée grâce à l’intervention directe du Général Cissé, alerté par un collaborateur qui avait détecté des incohérences dans la communication de l’usurpateur. Une enquête interne a été ouverte, et une coordination rapide avec les services de sécurité a permis d’intercepter les suspects dès leur arrivée à l’aéroport de Dakar.

Une tentative d’escroquerie qui visait l’image de l’armée

Plus qu’un simple cas d’arnaque financière, l’affaire portait atteinte à la réputation de l’armée sénégalaise. Comme le souligne L’Observateur, les faits auraient pu gravement ternir l’image de l’état-major général, et entacher la crédibilité de ses institutions sur le plan international.

Les trois suspects, dont Yaya Kane, ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à solliciter une nouvelle avance de 500 000 francs CFA auprès de leurs interlocuteurs. Une instruction est en cours pour établir les ramifications de cette tentative d’escroquerie à grande échelle.