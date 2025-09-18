Argent et documents de voyage emportés: Kilifeu victime d’une mauvaise aventure

Landing Bessane Seck, plus connu sous le nom de Kilifeu, président du Conseil d’administration du Grand Théâtre, a été victime d’un vol. Selon les informations rapportées par Kawtef, l’artiste a perdu une somme importante d’argent et ses documents de voyage. Le vol a eu lieu alors que son sac était resté dans sa voiture, dont la portière était restée ouverte.

Le préjudice financier s’élève à 120 000 francs CFA et 7 000 dalasis, soit l’équivalent d’environ 200 000 francs CFA au total. Outre la perte financière, Kilifeu se retrouve également sans ses papiers d’identité, dont son passeport de service et son passeport ordinaire. L’artiste a exprimé sa principale préoccupation : récupérer au plus vite ses documents de voyage.