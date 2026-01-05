Arachide : Ousmane Sonko en mission de suivi à Kaolack

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, effectuera ce lundi 5 janvier 2025, à partir de 10h30, une visite de suivi de la campagne de commercialisation de l’arachide dans la région de Kaolack.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre des orientations gouvernementales relatives à l’écoulement de la production arachidière, à la fixation des prix aux producteurs et au bon déroulement des opérations sur le terrain. Le Chef du gouvernement est attendu auprès des acteurs de la filière pour s’enquérir des difficultés rencontrées et apprécier les mesures correctives engagées par les services compétents.