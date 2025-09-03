Après France, Ousmane Sonko annoncé dans un autre pays d’Europe

Après la Turquie, le premier ministre Ousmane Sonko devrait se rendre en Italie la semaine prochaine, plus précisément à Milan. C’est en tout cas, ce qu’a annoncé Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de Pastef, selon des informations reprises chez seneweb.

Le député a joint à son post un communiqué signé par l’ambassadeur du Sénégal à Milan, qui explique, lui aussi, que le chef du Gouvernement rencontrera à Milan, la Diaspora sénégalaise établie en Europe. Ce sera le samedi 13 septembre 2025.