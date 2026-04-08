Après la grève des transporteurs, le TER fait des siennes ce mercredi

Les usagers du Train Express Régional (TER) devront prendre leurs dispositions ce mercredi 8 avril 2026. Dans une note d’information “Info Trafic” publiée à 06h50, la direction annonce l’interruption totale de la circulation des trains sur l’ensemble de la ligne.

Selon le communiqué , cet arrêt brutal de la circulation est dû à un « incident » dont la nature n’a pas encore été précisée. La direction du TER invite les voyageurs à prendre leurs dispositions et assure que les clients seront tenus informés de l’évolution de la situation en temps réel.

Cette interruption risque de perturber fortement les déplacements des travailleurs et des voyageurs sur l’axe Dakar-Diamniadio en ce début de matinée.

Votre serviteur qui en a fait les frais est désolé de la situation, empirée par les préposés à la grille de validation. En effet, beaucoup de personnes ayant déjà validé qui des tickets, qui avec des cartes, se voient obligées de rebrousser chemin, suite à la directive des agents. Le hic, le service donné pour exiger le remboursement se fait désirer, tant par l’attente que par la régularisation du remboursement.

Depuis 8h, votre serviteur attend son remboursement et il n’est pas seul dans cette situation.

Pour rappel, les transporteurs sont en grève depuis cinq jours et la panne du Ter augmente le calvaire des usagers.