Me Abdoulaye Tall "Après la fermeture d'IKAGEL, Tamou Fishing en danger : plus de 650 emplois menacé"

Suite à la fermeture récente d’Ikagel, l’entreprise Tamou Fishing se retrouve à son tour dans une situation précaire, avec la menace d’une fermeture imminente. Plus de 150 emplois directs et environ 500 emplois indirects risquent d’être perdus, ce qui aurait un impact considérable sur l’économie locale et la stabilité sociale de nombreuses familles.

Dans cette période difficile, il est crucial que l’État prenne des mesures concrètes pour soutenir cette entreprise et éviter une catastrophe économique de grande envergure. Le secteur halieutique, déjà fragilisé, ne peut se permettre de perdre un acteur aussi stratégique que Tamou Fishing.

Me Abdoulaye Tall appelle à une action rapide et décisive de la part des autorités, soulignant l’importance d’une intervention efficace pour protéger ces emplois et maintenir l’activité économique essentielle pour le bien-être des communautés.

La responsabilité de l’État est aujourd’hui de garantir la survie de cette entreprise, en explorant toutes les possibilités de soutien, qu’il s’agisse de mesures fiscales, financières ou de partenariats stratégiques. Le temps presse, et l’avenir de Tamou Fishing en dépend.