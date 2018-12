Après les avoir envoûtées, ce marabout a violé une mineure, engrossé une femme mariée…

Ce fait défraie la chronique et est sur toutes les lèvres. En effet, un homme du nom de B. S. Diop est finalement tombé dans les filets de la Dahira Safinatoul Amann. L’homme, féticheur par excellence, a semé la pagaille dans différents quartiers de Touba pendant un bon moment, avant d’être pointé du doigt par ses victimes qui l’ont accusé de sévices sexuels sur après les avoir envoûtées.

De sources sûres, il aurait engrossé une femme mariée dont l’époux séjourne en Europe. Prise de panique, la dame s’est finalement séparée de son bébé en lui ôtant la vie pour s’extraire de la vindicte populaire.

Une autre malheureuse s’est signalée au garage de Baye Mbengue. Et c’est l’oncle de la petite fille qui raconte l’histoire. Selon Serigne Touba Ndiaye, sa nièce ne pouvait pas s’empêcher d’aller répondre à l’appel de son bourreau du fait de l’envoûtement dont elle était victime. Et c’est ainsi qu’elle s’offrait sexuellement et à plusieurs reprises au malfrat.

Seulement l’auteur des faits allait se perdre en versant dans le chantage. Car parallèlement à ses appétits sexuels, il développait des appétits financiers qui le perdront. En réclamant à l’une de ses dernières de l’argent, il se fera très vite prendre.

Le lieutenant Moussa Faye de Gouye-mbind, avisé, dépêchera ses hommes le recueillir des mains de Modou Diop Diaobé de la Dahira Safinatoul qui avait, quelques minutes plus tôt, mis fin aux exactions de ce malfaiteur hors pair…

DakarACTU