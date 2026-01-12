Après la défaite face au Sénégal, Djigui Diarra brise le silence

Après l’élimination du Mali face au Sénégal lors des qualifications pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, l’international malien Djigui Diarra a tenu à s’adresser au peuple malien, aux supporters et à l’ensemble du continent africain. Dans un message empreint d’émotion et de responsabilité, le gardien des Aigles a exprimé à la fois ses regrets et sa reconnaissance.

« C’est avec beaucoup d’émotion et de responsabilité que je prends la parole après notre défaite face au Sénégal », a déclaré le portier malien, conscient de l’attente suscitée par cette rencontre décisive. Au nom de ses coéquipiers et en son nom personnel, Djigui Diarra a tenu à présenter ses excuses aux supporters : « Je tiens à exprimer nos sincères regrets pour la déception ressentie. Nous savons combien cette rencontre comptait pour le peuple malien et pour tous ceux qui croient en cette équipe ».

Au-delà du résultat sportif, l’international malien a surtout tenu à mettre en avant le soutien populaire dont l’équipe nationale continue de bénéficier. « Merci au peuple malien pour son soutien indéfectible, ses messages de motivation, de courage et d’encouragement », a-t-il souligné, avant d’adresser un message appuyé aux fans et supporters : « Merci à nos supporters, présents dans les stades, devant les écrans et sur les réseaux ».

Djigui Diarra n’a pas manqué d’élargir son message à l’échelle continentale, saluant l’esprit sportif et la solidarité africaine. « Merci également à tout le continent africain pour les marques de respect, de solidarité et d’engagement sportif », a-t-il ajouté, estimant que cet accompagnement constitue une source de motivation supplémentaire pour les joueurs.

Pour le gardien des Aigles, cette épreuve doit servir de leçon pour l’avenir. « Votre soutien nous honore et nous oblige. Il nous donne la force de nous relever, d’apprendre de cette épreuve et de continuer à travailler avec humilité, détermination et fierté pour défendre nos couleurs », a-t-il affirmé.

Alors que la CAN Maroc 2025 se poursuit, Djigui Diarra assure que le Mali reste tourné vers l’avenir. « Le football africain continue de grandir. Pour notre part, nous resterons engagés, unis et tournés vers l’avenir », a-t-il conclu, avant une note empreinte de foi et d’espoir : « Que Dieu bénisse le Mali. Merci pour votre confiance ».

Par cette sortie, Djigui Diarra confirme son rôle de leader au sein des Aigles et son attachement profond au peuple malien, dans l’épreuve comme dans l’espoir de lendemains meilleurs.