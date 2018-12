Annoncée en grandes pompes pour un concert à Dakar, ce vendredi soir, la célèbre chanteuse franco malienne, Aya Nakamura, a foulé le sol sénégalais hier après midi.

Adulée et aimée de la jeune génération avec sa fameuse chanson « ô Diadia » qui a atteint plus de 3 millions de vues sur Youtube, elle a quelque peu déçu ses fans hier. En effet à son arrivée à l’aéroport, tout comme lors de sa conférence de presse, elle a tout simplement refusé de prendre ne serait ce qu’une photo avec ses inconditionnels qui s’étaient mobilisés.

« Nous des élèves et sommes tous fans de Aya. On écoute ses chansons qu’on connaît par coeur. depuis 15 heures nous sommes ici à l’hôtel juste pour la voir et faire uns selfie. Mais, vous voyez qu’il est 19 heures et on attend encore. Même après sa conférence de presse, elle nous snobés. Nous sommes très déçus par son attitude. par conséquence, pour le concert de ce vendredi nous avons décidé de ne plus y aller. On n’y mettra pas les pieds. parce qu’elle nous a montré qu’elle n’a aucun respect pour nous. Quand on est une star il faut être humble » a fustigé le groupe par la voix d’un des leurs.

L’artiste malienne qui faisait face à la presse dans un hôtel de la place est restée inaccessible, très méfiante pour ne pas dire dédaigneuse, elle n’a pratiquement pas répondu aux questions des journalistes. Tout juste s’est-elle contentée de débiter quelques bribes de phrases, faisant pantoise une assistance qui en demandait encore. Aya a assuré toutefois que « le Sénégal est un beau pays où les gens sont accueillants. J’étais là l’année dernière en concert. J’étais juste une invitée, mais cette année je vais m’y produire. J’ai hâte, je ne suis pas stressée, ni excitée encore moins surexcitée, je suis zen. » s’est-elle contentée de dire.