ANACIM : décès de Mme Bibiane Sarr, Chef du Service Recouvrement

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) est en deuil. Mme Bibiane Sarr, Chef du Service Recouvrement à l’Agence comptable, est décédée ce mardi 27 janvier 2026, a-t-on appris d’Exclusif.net.

Décrite comme une professionnelle engagée et respectée, Mme Bibiane Sarr était bien plus qu’une collègue pour ses collaborateurs. Son sérieux, son sens des responsabilités et sa disponibilité forçaient l’admiration. Elle contribuait quotidiennement, par son expérience et sa générosité, à la bonne marche des services de l’ANACIM.

Tout au long de son parcours, elle s’est distinguée par son implication dans le développement de l’Agence, prodiguant conseils et appuis sur de nombreux dossiers, tout en s’investissant activement dans plusieurs associations socio-professionnelles internes.

En ces moments douloureux, l’ANACIM exprime sa solidarité et adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses enfants, à son époux, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches.