Amidou Djiba face à la justice : le porte-parole autoproclamé du MFDC écroué pour complot

Amidou Djiba, présenté comme le porte-parole autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) à Mangoukoro, a été placé sous mandat de dépôt, vendredi, par le doyen des juges après l’ouverture d’une information judiciaire.

Selon le quotidien Libération, il est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité territoriale », « participation à un mouvement insurrectionnel » ainsi que pour « association de malfaiteurs criminelle ».

Son interpellation fait suite à des propos jugés graves et tenus lors de la commémoration de l’anniversaire de la mort de l’abbé Diamacoune Senghor, figure historique du MFDC. Âgé de 61 ans, Djiba a été arrêté par la Section de recherches alors qu’il circulait à moto vers Bouloum. Toujours d’après le journal, des objets considérés comme suspects, dont des tee-shirts avec des messages troublants, auraient été saisis à son domicile situé au quartier Djibock de Ziguinchor.

Il convient de rappeler qu’en 1995, Amidou Djiba avait déjà été écroué pour des faits similaires, avant d’être libéré quatre ans plus tard.

L’affaire, désormais entre les mains de la justice, devra suivre son cours afin que toute la lumière soit faite dans le strict respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence.