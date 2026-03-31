Amical Sénégal vs Gambie: les lions mènent 1 à 0 (mi-temps)

Difficilement, les lions ont réussi à marquer à l’ultime minute des arrêts jeu de la 1ère période devant la Gambie, grâce à une puissante tête d’Abdoulaye Seck, capitaine du jour.

Avec une équipe remaniée, le Sénégal n’a conservé lors des 45 premières minutes que trois joueurs (Mamadou Sarr, Ismaïla Sarr et KrépinDiatta) qui avaient joué contre le Perou. Lamine Camara fera son entrée, après la blessure de Nobel Mendy qui étrennait sa première sélection.

Dans le temps additionnel de la première période, sur un corner bien frappé par El Hadji Malick Diouf, Abdoulaye Seck s’est imposé dans les airs pour placer une tête décisive. Un but inscrit au meilleur moment, juste avant la pause, qui permet aux Lions de rentrer aux vestiaires avec l’avantage (1-0), malgré une première période globalement accrochée.

La Gambie a joué sans complexe et pouvant même mener au score après des erreurs commises par les défenseurs.