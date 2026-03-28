Amical – Malgré la présence de Messi, la Mauritanie a bluffé l’Argentine

L’Argentine, championne du monde en titre, accueillait vendredi soir la Mauritanie en match amical de préparation de la Coupe du monde. Une opposition qui s’annonçait déséquilibrée sur le papier. Mais sur le terrain, la Mauritanie a montré un visage séduisant malgré la défaite (2-1).

L’Argentine a rapidement pris l’avantage au score grâce à des buts d’Enzo Fernandez (17e) et de Nico Paz, sur coup franc (32e). L’Albiceleste est ainsi rentrée aux vestiaires avec une avance de deux buts.

Toutefois, en seconde période, malgré l’entrée de Lionel Messi, la Mauritanie a montré de belles choses en se procurant plusieurs occasions franches. Les Mourabitounes seront finalement récompensés de leurs efforts avec la réduction du score signée Jordan Lefort (90e).

Malgré cette courte défaite face au champion du monde en titre, la Mauritanie a démontré que son football a réalisé d’énormes progrès dans de nombreux domaines.