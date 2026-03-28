Amical / le finaliste malheureux arrache de justesse le nul devant l’Equateur

Finaliste malheureux de la CAN 2025, le Maroc est passé tout près d’une nouvelle défaite. Pour la première du nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi, les Lions de l’Atlas ont été tenus en échec par l’Équateur. Malgré une équipe type alignée, ils n’ont pas réussi à faire la différence et il leur a fallu un but dans les dernières minutes pour s’en tirer (1-1).

Mais attention, l’Equateur pourrait finir par perdre sur tapis vert dans quelques semaines… Un peu plus de deux mois après avoir perdu à domicile la finale de CAN 2025 face au Sénégal, le Maroc a failli encore chuter. Opposés à l’Equateur, ce vendredi soir au Wanda Metropolitano, terrain de l’Atletico Madrid, pour la grande première du nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi, Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont été poussés au bout de leurs forces par La Tri, avant d’arracher le nul grâce à un but de Neil El Aynaoui.