Almadies : Le “marabout des réseaux” arrêté en pleine fête VIP…

Oumar Sow, 30 ans, se présentait comme un marabout aux pouvoirs surnaturels. Grâce à des vidéos virales et de faux témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, il promettait amour, argent et réussite à coups de bains mystiques.

Mais dans la nuit du 31 juillet, renseigne Dakaractu, c’est menotté qu’il a quitté une soirée mondaine aux Almadies, interpellé par la Brigade de recherches de Dakar.

Deux victimes, séduites par ses promesses, affirment lui avoir remis 6,5 et 17 millions de francs CFA. Les enquêteurs parlent d’une manipulation psychologique bien orchestrée. Oumar Sow est en garde à vue pour charlatanisme et escroquerie. L’enquête se poursuit pour retrouver d’éventuels complices et d’autres victimes.

