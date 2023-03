Bordeaux: Aliou Badji « J’ai été patient et je travaillais, aujourd’hui cela commence à payer »

Aliou Badji, qui a marqué quatre buts lors de ses cinq derniers matchs, bat désormais son plein. L’attaquant sénégalais de Bordeaux s’est exprimé sur la forme qu’il aimerait conserver en ce moment.

Ayant marquer lors de la dernière journée de Ligue 2, Aliou Badji a permis à Bordeaux d’accrocher le match nul contre Saint Etienne (1-1). Un but qui témoigne de la bonne dynamique de l’attaquant sénégalais qui s’est armé de patience pour en arriver là.

« Oui, cela fait plaisir de marquer. J’ai été patient, j’étais dans mon coin, je travaillais. Aujourd’hui, cela commence à payer et on espère que ça va continuer. Ça se passe bien. Il y avait des matches où avec Josh ça se passait bien, et des matches où ça ne se passait pas bien. Après, c’est quelque chose de normal vu que j’ai fait la préparation avec Amiens. Mais là j’ai fait six mois avec Bordeaux, donc je me suis bien adapté. Je n’ai pas de problème pour jouer avec Josh, et on s’entend bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain », a t’il affirmé dans Girondins4ever.