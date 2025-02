Alerte Météo: Un week-end sous un nuage de poussière au Sénégal

Un important épisode de poussière en provenance du désert affectera l’ensemble du territoire sénégalais ce week-end, du samedi 22 au dimanche 23 février 2025, entraînant une pollution atmosphérique élevée et une réduction significative de la visibilité.

Début : Vendredi 21 février au soir (axe Podor – Matam)

Propagation : Tout le Sénégal sera concerné durant le week-end

Conséquences : Baisse de visibilité, vents dépassant 40 km/h, risques accrus pour les personnes vulnérable

Limitez les sorties, gardez vos traitements à portée de main, fermez portes et fenêtres.

Soyez prudents et adaptez votre conduite . Réduisez les activités extérieures et portez un masque si nécessaire.