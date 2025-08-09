Alerte Fortes pluies annoncées au Sénégal : le ministère de l’Hydraulique appelle les populations à la prudence et à la préparation

À l’approche d’un important épisode pluvieux annoncé dans plusieurs régions du Sénégal, le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement appelle les populations à la vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère annonce que, selon des prévisions météorologiques issues de plusieurs sources indiquent que des « orages accompagnés de vents concerneront plusieurs régions du pays, notamment le Centre et le Littoral ».

Les localités de Touba en pleine préparation du Magal, Kaolack, Dakar et d’autres régions sont notamment concernées. Dans certaines zones, ces pluies pourraient se prolonger pendant plusieurs jours à partir de ce week-end.

Le ministère de l’Hydraulique rappelle que les dispositifs de préventions sont déjà mis en place à travers la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations (DPGI), notamment les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), également appelés plans de contingence.

Ces plans émettent des alertes régulières afin de prévenir la population de l’arrivée d’orages et de pluies, de plus ou moins forte intensité, pouvant occasionner des inondations.

Parallèlement à la mobilisation continue de toutes les structures opérationnelles en matière de prévention et de gestion des inondations, le ministère invite les « compatriotes à faire preuve de prudence et à se préparer à toute éventualité ».

Il recommande notamment de « mettre à l’abri les denrées périssables et de sécuriser tout ce qui pourrait être vulnérable à la pluie et aux vents ».