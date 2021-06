Al Ngourane: Quand recharger son téléphone devient un luxe

Au Sénégal, le président Macky Sall prépare une nouvelle “tournée économique” au nord du pays en cette fin de semaine, notamment dans les régions de Saint-Louis et Matam. Ces déplacements marathon à l’intérieur du pays permettent, selon le chef de l’État, de “voir l’état d’exécution des différents projets”.

Bienvenue à la “boutique” d’Al Ngourane, localité de près de 400 habitants. Un kiosque en métal, six panneaux solaires sur le toit. À l’intérieur : environ 25 prises et autant de téléphones portables en charge. La charge d’un téléphone coûte 50 FCFA, moins de 10 centimes d’euros. L’idée a été lancée il y a quelques mois par Babacar Fall, originaire d’Al Ngourane. Le projet, soutenu par la coopération allemande, a coûté au total environ 3,5 millions de francs CFA, soit environ 5 300 euros. Et cela a changé la vie des habitants !