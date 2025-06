Aissatou Ndiaye: « Le monde s’est arrêté depuis que Seydina est parti »

Dans un appel poignant relayé par Kawtef, Aissatou Ndiaye, sœur de Seydina Babacar Ndiaye, exprime le désespoir de toute une famille face à la disparition de son frère. « Seydina, si tu nous vois, sors ! Reviens ! Le monde s’est arrêté depuis que tu es parti », implore-t-elle.

L’absence de Seydina pèse lourdement sur ses parents, qui ne dorment plus. Aissatou elle-même confie avoir perdu l’appétit et le sommeil. « On vit… mais on ne respire plus. Toute la maison est vide sans toi », décrit-elle, soulignant la tristesse et l’inquiétude qui règnent au sein de la famille.

L’émotion dépasse le cercle familial. D’après Aissatou Ndiaye, les Sénégalais se mobilisent pour retrouver Seydina : « Ils marchent, prient, collent des affiches, partagent tes photos, espèrent. » Même les amies d’Aissatou sont touchées par cette disparition, partageant son désarroi et son espoir de revoir Seydina.

« Ta disparition nous déchire tous. Ton absence est trop lourde à porter. Alors, si tu peux nous voir, si tu peux nous entendre, si tu es quelque part… s’il te plaît, reviens. Tu manques à trop de cœurs pour rester loin. On ne peut pas continuer sans toi. », conclut Aissatou Ndiaye, exprimant l’immense vide laissé par Seydina Babacar Ndiaye.