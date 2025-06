Agression israélienne : L’Iran sollicite le soutien officiel du Sénégal

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Sénégal, Hassan Asgari, a vivement dénoncé l’attaque israélienne contre les installations militaires et nucléaires iraniennes dans le cadre de l’opération « Rising Lion », survenue vendredi 13 juin. Dans une interview accordée au journal Le Soleil, dimanche 15 juin, le diplomate a qualifié cette offensive de « barbare » et « illégale ».

Selon lui, cette agression constitue « un précédent dangereux pour l’ordre international ainsi que la stabilité et la paix au Moyen-Orient ». Il a rappelé que l’Organisation des Nations unies et plusieurs institutions internationales ont déjà condamné l’attaque, tout comme plusieurs pays de la région. Il a également exhorté l’Organisation de la coopération islamique (Oci) à adopter « une position ferme ».

M. Asgari a exprimé sa reconnaissance envers la population sénégalaise, dont il dit avoir reçu de nombreux messages de solidarité : « Nous saluons la solidarité du peuple sénégalais ainsi que de ses autorités depuis le déclenchement de l’attaque israélienne. » Il a toutefois souhaité une réaction officielle du gouvernement sénégalais : « Le Sénégal, pays à 95 % musulmans et membre de l’Oci, occupe une place particulière dans le cœur des Iraniens. Nous espérons qu’une réaction officielle ne tardera pas à condamner ouvertement cette attaque barbare du régime sioniste. »