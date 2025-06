Afrobasket 2025: Sonko annule le stage, la Fédération de basket sort de son silence

À 35 jours du coup d’envoi de l’Afrobasket féminin 2025 prévu du 25 juillet au 3 août 2025 à Abidjan en Côte d’Ivoire, la préparation des Lionnes du Sénégal connaît un nouveau rebondissement. Sur instruction du Premier ministre Ousmane Sonko, le stage de préparation initialement prévu aux États-Unis a été annulé, suite au refus de visas à une partie de la délégation sénégalaise. En réponse, la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) s’est exprimée par voie de communiqué, tout en restant silencieuse sur un point essentiel : la liste officielle des joueuses présélectionnées n’a toujours pas été rendue publique.

Une annulation à portée diplomatique

C’est un épisode diplomatique qui a déclenché la décision radicale du gouvernement. Dans un communiqué publié hier jeudi, Ousmane Sonko a fermement tranché : « Informé du refus de délivrance de visas à plusieurs membres de l’équipe nationale féminine de basketball, j’ai donné instruction au ministre des Sports d’annuler purement et simplement le stage de préparation prévu aux États-Unis. Ce stage sera désormais organisé à Dakar, dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes. »

Parmi les membres touchés par ce refus de visa : cinq joueuses, deux représentants de la fédération, un médecin, un kinésithérapeute, un intendant, le manager général et le délégué ministériel, avons nous appris de Senego. Face à ce camouflet, la FSBB a notifié l’université américaine qui devait accueillir les Lionnes, avant de confirmer que l’intégralité de la préparation se déroulera désormais au Sénégal.

Une communication qui soulève des questions

Si la Fédération s’est montrée prompte à expliquer les raisons logistiques de l’annulation, elle reste pourtant muette sur une question qui agite le microcosme du basketball sénégalais : qui sont les joueuses présélectionnées pour ce stage de préparation ? Jusqu’à présent, aucun nom n’a été officiellement dévoilé, une situation inédite à ce stade de la préparation d’une compétition continentale majeure.

Le flou autour de la liste a d’autant plus surpris que certains des noms refusés par l’ambassade américaine ne figurent toujours pas dans un cadre officiel. Cette opacité alimente les spéculations et l’incompréhension de nombreux acteurs du basket, alors que le chronomètre tourne pour un tournoi continental où le Sénégal ambitionne un retour sur le toit de l’Afrique.

Préparation à Dakar : vers un nouveau cap ?

Désormais, c’est à Dakar que les Lionnes devront se préparer. La Fédération assure avoir pris toutes les dispositions, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, pour organiser un camp d’entraînement dans les prochains jours. Des infrastructures de qualité telles que Dakar Arena, Marius Ndiaye ou NBA Academy Africa sont disponibles, mais le flou sur l’identité du groupe qui va les occuper demeure.

Ce recentrage à Dakar, imposé par des circonstances diplomatiques, pourrait être aussi l’occasion d’une introspection sur la stratégie de préparation, souvent jugée trop tournée vers l’international au détriment des réalités africaines.

En attendant la liste…

Le compte à rebours est lancé. À moins de six semaines de l’Afrobasket, les regards restent tournés vers la Fédération, qui devra rapidement combler ce déficit de communication. Car au-delà de la logistique, c’est bien le projet sportif, et son exécution, qui est aujourd’hui au cœur des attentes.