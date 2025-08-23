AfroBasket 2025: Le Mali prend sa revanche et élimine le Sénégal en demi-finale

Le Sénégal ne montera pas sur la première du podium de l’Afrobasket 2025. Les lions ont été défaits par le Mali en demi-finale après un match très serré. Malgré quelques tentatives pour imposer leur rythme et réduire l’écart, Brancou et ses coéquipiers ont été contenus par l’agressivité et la combativité des Maliens.

Tout au long du match, le Sénégal a montré des signes de résistance. Cependant, l’adresse et la cohésion collective des Maliens ont empêché toute remontée significative. Le Mali, déjà battu par le Sénégal lors des matchs de poule, a pris sa revanche avec détermination et a conservé son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Cette élimination marque la fin du parcours des Lions dans cette édition de l’Afrobasket. Le Sénégal, quintuple champion d’Afrique, devra tirer des enseignements de cette demi-finale disputée pour préparer ses prochaines compétitions continentales et mondiales. Pour le Mali, la qualification en finale représente une belle revanche et une opportunité de conquérir son premier titre continental.